Netanyahu, tartışmalı atamadan geri adım attı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski donanma komutanı Eli Sharvit'i, "yargı reformu" karşıtı protestolara katıldığına ilişkin haberlerin ortaya çıkmasının ardından koalisyon ortaklarının tepkisi üzerine İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü olarak atamaktan vazgeçti.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Sharvit'in dün gece bir araya geldiği bildirildi.



Açıklamada, Netanyahu'nun Sharvit'e görevi devralmaya hazır olmasından dolayı teşekkür ettiği ancak diğer adaylar üzerine düşünme niyetini ilettiği aktarıldı.



KARAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Şin-Bet Direktörlüğüne, eski donanma komutanı Sharvit'i atamaya karar verdiğini duyurmuştu.



Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı görevden almasını dondurma kararına rağmen teşkilatın başına Sharvit'i atama kararı ülkede hem iktidar hem muhalefet kanadının tepkisini çekmişti.



Hükümet ortaklarından aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Sharvit'in 2023'te hükümetin "yargı reformu" yasalarına karşı düzenlenen gösterilere destek vermesi nedeniyle atamayı eleştirmişti.



İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, Sharvit'in "yargı reformu" karşıtı protestolara katıldığına ilişkin haberlerin ortaya çıkmasının ardından hükümet kanadında kriz yaşandığını, Netanyahu'nun Sharvit'i atama isteğine karşın bu atamanın yapılmama ihtimalinin doğduğunu aktarmıştı.



NEDEN GERİ ADIM ATTI?



İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.



Hükümet, Bar'ın görevden alınmasını onaylamış, 10 Nisan ya da yerine yeni biri atanana kadar görevini sürdüreceğini açıklamıştı.



İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.



Daha sonra İsrail kabinesi, güvensizlik oylamasında Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etmişti.



İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu hükümetinin, Bar'ı görevden alma kararını konuya ilişkin itiraz dilekçelerini en geç 8 Nisan'da dinleyeceği duruşmaya kadar dondururken Başbakan'ın muhtemel adaylarla mülakat yapmasına izin vermişti.



Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen Bar'ı görevden alacağını açıklamıştı.



Başbakan Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.



