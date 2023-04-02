Netanyahu: Terörü destekleyen devletlere ağır bedel ödetiyoruz

Netanyahu'nun görevden aldığını duyurmasına rağmen resmi işlem yapmadığı Gallant'ın bu haftaki kabine toplantısına katılacağı belirtiliyor.



İsrail Savunma Bakanlığı ve ordudan üst düzey yetkililer, "Netanyahu'nun Gallant'ın durumunu belirsiz bıraktığı pozisyonun sağlıklı olmadığını" Başbakan'ın Savuma Bakanı ile geçen hafta yapması gereken toplantıları da iptal ettiğini kaydetti.



İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.



Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan düzenlemeyi 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.



On binlerce İsrailli, başta Tel Aviv olmak üzere Batı Kudüs, Hayfa, Ra’anana ve Netanya gibi kentlerdeki hükümetin yargı düzenlemesi ve politikalarına karşı protesto gösterileri gerçekleştirmişti. Hükümet karşıtı kitlesel protestolar, düzenlemenin ertelendiğine dair açıklamaya rağmen bazı günlerde tekrarlanıyor.

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