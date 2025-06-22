Netanyahu, Trump için dua etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.



Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.



Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.



İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.