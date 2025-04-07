Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dört günlük Macaristan ziyaretini tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washintgon'a hareket etti.

Netanyahu, hareketinden önce yaptığı açıklamada görüşmenin gündemine ilişkin ipuçları verdi.

Netanyahu "Rehineler, Gazze'de zafer elde etme ve tabii ki İsrail'e de uygulanan gümrük rejimini görüşmeye gidiyorum" dedi.



YÜZDE 17 GÜMRÜK VERGİSİ GÖRÜŞÜLECEK



Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması 40 yıl önce imzalandı.



İsrail, Amerikan mallarının yüzde 98'ine gümrük vergisi uygulamıyor. Yüzde 2'ye uygulanan gümrük tarifesi de Trump'ın, tüm dünyaya ek gümrük vergisi açıklamasından bir gün önce kaldırıldı. Ancak Trump'ın açıkladığı listede yüzde 17 gümrük vergisiyle İsrail de yer aldı.

Netanyahu, yola çıkarken yaptığı açıklamada, Trump'la konuyu görüşecek ilk lider olduğuna vurgu yaptı.

Trump ile Netanyahu Perşembe günü telefon görüşmesi yapmıştı.

İsrailli yetkililere göre Trump'ın sürpriz daveti, Netanyahu gümrük tarifesi konusunu açınca geldi.

TRUMP: ORTA DOĞU'DA SUSTURULMASI GEREKEN ÇOK ŞEY OLUYOR



Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor." dedi.



Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bir muhabirin yarın Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki sorusuna Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak." yanıtını verdi.



NETANYAHU'NUN MACARİSTAN ZİYARETİ



Netanyahu'nun Macaristan ziyaretinin gündeminde ise Uluslararası Ceza Mahkemesi vardı. Macaristan, Lahey merkezli ulusalarası mahkemeden çekilme kararı aldı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban çekilme kararını, Perşembe günü, Netanyahu ile ortak basın toplantısında duyurmuştu.



Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım'da, insanlık suçu ve savaş suçu işlediği gerekçesiye İsrail Başbakanı hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Orban, Netanyahu'yu yakalama kararından bir gün sonra ülkesine davet etmişti.

Siyasi analistlere göre İsrail Başbakanı, Macaristan ziyaretini, mahkemenin kararının etkilerini azaltmak için kullandı. Netanyahu, dört günlük ziyarette Yahudi cemaatinin temsilcileriyle bir araşa geldi.

Tuna Nehri kıyısındaki Soykırım Anıtı'nı ziyaret etti.

Bir üniversiteden fahri diploma aldı.



Macaristan, çekilme kararı alsa da süreç bir yılda tamamlanacak.

Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararları hala Budapeşte'yi bağlıyor.

Macaristan'ın, Netanyahu'yu yakalayıp Hollanda'daki mahkemeye teslim etmesi gerekiyordu. Orban, haftalık radyo röportajında, "misafirlerimizi tutuklamak gibi bir adetimiz yok" dedi.

Macaristan, 2022'de kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu üyesi. Bugüne kadar iki ülke, Burundi ve Filipinler mahkemeden çekildi.