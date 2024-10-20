Netanyahu, Trump ile görüştü: Ülke çıkarlarına göre karar vereceğiz!

İsrail Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benyamin Netayahu, Eski ABD Başkanı Donal Trump ile görüştü.

Netanyahu'nun Trump'a İsrail olarak ABD yönetiminin gündeme getirdiği konuları dikkate aldığını ancak kararını ulusal çıkarlarına göre vereceğini söylediği bildirildi.

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