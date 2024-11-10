Netanyahu: Trump ile seçim zaferinden beri üç kez görüştüm

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ezici bir zafer kazandı.



Zaferinin ardından dünya liderlerinden tebrikler alan Trump, ABD'nin en sadık müttefiki İsrail'in de gündeminde.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile son günlerde üç kez görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Netanyahu yaptığı açıklamada, “Bunlar iyi ve çok önemli görüşmelerdi. Tüm bileşenleriyle İran tehdidi ve bunun yarattığı tehlike konusunda hemfikiriz. Ayrıca İsrail'in önündeki barış, genişleme ve diğer alanlardaki büyük fırsatları da görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ZAFERİ İLE GÜÇ TAZELEDİ

ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zafer kazanması ve halk tarafından desteklenen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınmasıyla birlikte, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pozisyonu hiç olmadığı kadar güçlenmiş durumda.

Savaş analistleri, Netanyahu'nun güçlenen pozisyonunun İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını daha da yoğunlaştırıp Gazze'deki çatışmayı uzatabileceğinden endişe ediyor. Ancak ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, her iki savaşı da hızla bitirmek istediğini söyledi.