Netanyahu Trump'ı bıktırdı: Niye bu kadar negatifsin?

Hamas'ın Cuma günü Başkan Trump'ın Gazze barış teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak durumu değerlendirdiği anlaşıldı.

Axios'da yer alan ve henüz yalanlanmayan habere göre, Trump, durumu bir zafer olarak değerlendirdi ancak İsrail Başbakanı, farklı görüş seslendirdi.

Habere göre, Trump'ın "Bibi" diye seslendiği Netanyahu arasındaki konuşmayı, görüşmeden haberdar olan bir ABD'li yetkili Axios'a, "Bibi, Trump'a bunun kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir şey ifade etmediğini söyledi." diye aktardı. Aynı yetkiliye göre, Trump da küfürlü bir kelime kullanarak karşılık verdi: "Neden her zaman bu kadar negatifsin anlamıyorum. Bu bir zafer. Al bakalım."

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Mısır’da yapılacak görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınacak.

Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla gerçekleşecek.

İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.

Müzakerelerde Hamas heyetine ise, İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya liderlik edecek.

TRUMP: HER ZAMAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek 20 maddelik Gazze Planı’nın şartlarının "esnekliğe açık" olup olmadığı sorusu üzerine, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas'ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz." dedi.

Trump, müzakerelerin devam ettiğini ve birkaç gün daha süreceğini söylerken, "İnsanlar bundan çok memnun." diye konuştu.

TRUMP: NETANYAHU BOMBARDIMANI BİTİRMEYE HAZIR



Tüm dünya Gazze Planı’na ve Mısır’da yapılacak görüşmeye odaklandı. Toplantı öncesinde açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Netanyahu’nun bombardımanı bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Hamas’ın ciddi olup olmadığının yakında anlaşılacağını belirten Trump, Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşeceğini ifade etti.



RUBIO: GAZZE SAVAŞI HENÜZ BİTMEDİ



Amerikan NBC kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ve Hamas anlaşması üzerine görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Gazze’de savaşın henüz bitmediğini ve yapılması gereken bazı işler olduğunu belirten Rubio, esirlerin en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.



Hamas sonrası Gazze’deki durumun zorluklarına da dikkat çeken Rubio, “Gazze’de 3 gün içinde Hamas’tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil.” dedi. Gazze Planı’nın ikinci aşaması olan bölgenin silahsızlandırılması ve askeri güçlerin dağıtılmasının zor bir süreç olacağını kaydetti. Rubio ayrıca, Hamas’ın savaş sonrası düzenlemeler konusunda prensipte anlaştığını belirtti.