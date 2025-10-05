Netanyahu Trump'ı bıktırdı: Niye bu kadar negatifsin?
İsrail’in iki yıldır işgal ve soykırım politikası yürüttüğü Gazze’de barış umudu doğdu. Plan için taraflara baskı yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı'nı, küfürlü bir kelime kullanarak, sürekli "negatif" olmaması için uyardığı anlaşıldı.
Hamas'ın Cuma günü Başkan Trump'ın Gazze barış teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak durumu değerlendirdiği anlaşıldı.
Axios'da yer alan ve henüz yalanlanmayan habere göre, Trump, durumu bir zafer olarak değerlendirdi ancak İsrail Başbakanı, farklı görüş seslendirdi.
Habere göre, Trump'ın "Bibi" diye seslendiği Netanyahu arasındaki konuşmayı, görüşmeden haberdar olan bir ABD'li yetkili Axios'a, "Bibi, Trump'a bunun kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir şey ifade etmediğini söyledi." diye aktardı. Aynı yetkiliye göre, Trump da küfürlü bir kelime kullanarak karşılık verdi: "Neden her zaman bu kadar negatifsin anlamıyorum. Bu bir zafer. Al bakalım."
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Mısır’da yapılacak görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınacak.
Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla gerçekleşecek.
İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.
Müzakerelerde Hamas heyetine ise, İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı üst düzey Hamas yetkilisi Halil el-Hayya liderlik edecek.
TRUMP: HER ZAMAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek 20 maddelik Gazze Planı’nın şartlarının "esnekliğe açık" olup olmadığı sorusu üzerine, "Esnekliğe ihtiyacımız yok, çünkü herkes bu konuda hemen hemen hemfikir. Ancak her zaman bazı değişiklikler olacaktır. Ama Hamas'ın planı harika. Yıllardır bir plan için mücadele ediyorlar. Rehineleri neredeyse anında geri alıyoruz." dedi.
Trump, müzakerelerin devam ettiğini ve birkaç gün daha süreceğini söylerken, "İnsanlar bundan çok memnun." diye konuştu.
TRUMP: NETANYAHU BOMBARDIMANI BİTİRMEYE HAZIR
Tüm dünya Gazze Planı’na ve Mısır’da yapılacak görüşmeye odaklandı. Toplantı öncesinde açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Netanyahu’nun bombardımanı bitirmeye hazır olduğunu söyledi. Hamas’ın ciddi olup olmadığının yakında anlaşılacağını belirten Trump, Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşeceğini ifade etti.
RUBIO: GAZZE SAVAŞI HENÜZ BİTMEDİ
Amerikan NBC kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ve Hamas anlaşması üzerine görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Gazze’de savaşın henüz bitmediğini ve yapılması gereken bazı işler olduğunu belirten Rubio, esirlerin en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
Hamas sonrası Gazze’deki durumun zorluklarına da dikkat çeken Rubio, “Gazze’de 3 gün içinde Hamas’tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil.” dedi. Gazze Planı’nın ikinci aşaması olan bölgenin silahsızlandırılması ve askeri güçlerin dağıtılmasının zor bir süreç olacağını kaydetti. Rubio ayrıca, Hamas’ın savaş sonrası düzenlemeler konusunda prensipte anlaştığını belirtti.
“HAMAS ANLAŞMAYA HAZIR”
AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, savaşın sona erdirilmesi ve saha koşullarına uygun şekilde esir takası sürecinin başlatılması konusunda oldukça istekli olduklarını söyledi. Yetkili, işgalci kuvvetlerin gerçekten bir anlaşmaya varma niyeti varsa Hamas’ın hazır olduğunu aktardı.
İSRAİL: GAZZE’DE ATEŞKES YOK
İsrail hükümet sözcüsü Bedrosyan, Reuters’a yaptığı açıklamada Gazze’de ateşkes olmadığını, sadece bazı bombalamaların geçici olarak durdurulduğunu söyledi. Bedrosyan, ordunun savunma amaçlı olarak Gazze’de faaliyet göstermeye devam edeceğini ifade etti.
GÖRÜŞMELERDE NE BEKLENİYOR?
Hamas’ın elindeki 48 esirin serbest bırakılması ve IDF’nin çekileceği bölgelerin belirlenmesi bekleniyor.
Bu konuların kısa sürede karara bağlanacağı tahmin ediliyor; çünkü ABD Başkanı Donald Trump, neredeyse toplantının sonucunu açıklamış durumda. Trump dün yaptığı açıklamada, İsrail’in ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu ve “Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek, rehine ve tutuklu takası başlayacak.” dedi.
TOPLANTI ÖNCESİ 8 ÜLKEDEN ORTAK DESTEK AÇIKLAMASI
Mısır’daki kritik toplantı öncesi Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, taraflara sürecin hızla ilerletilmesi için güçlü destek mesajı verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hamas’ın, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşılıyoruz.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e yaptığı, bombardımanların derhal durdurulması ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlanması çağrısını da memnuniyetle karşılıyoruz
Hamas’ın, Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklaması da sürecin ilerlemesi açısından son derece olumlu bir gelişmedir.”
