Netanyahu, Trump'ın damadı ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daması Jared Kushner ile Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkesi ele almak için bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde yapıldığı belirtildi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de hazır bulunduğu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Öte yandan yerel basında çıkan haberde, görüşmede ikinci ayına giren Gazze'deki ateşkes sürecinin ele alınmasının beklendiği belirtildi.

Trump'ın damadı Kushner, 10 Ekim'de başlayan ateşkesten bu yana İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor. Kushner, 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail'i ziyaret etmişti.

TOPLU KATLİAM SÜRÜYOR

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze’deki toplu katliam politikasını sürdürdüğünü bildirdi.

Örgüt açıklamasında, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor. 20’den fazla kişiyi de yaralıyor." ifadelerine yer verildi. İki yıldan fazla süredir devam eden abluka ve açlık politikalarının Gazze’deki 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ise bu duruma sessiz kalarak etkili bir önlem almadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkese rağmen evleri yıkmaya, hava ve kara saldırılarına devam ederek temel yaşam koşullarını yok ettiği ve Gazze’deki halkın en temel haklarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, özellikle Han Yunus ve Gazze kentlerinin doğusunda evlerin ve binaların sistematik olarak tahrip edildiğini aktarıldı.

AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) raporuna göre, Gazze’de açlık seviyesi kritik boyutlara ulaşmış, çocuklarda kötü beslenme oranı geçen yıla göre yüzde 20 artmış durumda. Ateşkese rağmen her gün yalnızca 145 yardım kamyonu bölgeye ulaşabiliyor. Bu anlaşmada öngörülen 600 kamyonun çok altında.

Euro-Med açıklamasında, bu uygulamaların İsrail’in Gazze’ye karşı sürdürdüğü soykırım ve sistematik imha politikasının bir uzantısı olduğu vurgulanarak, İsrail saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gazze halkının en temel haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Son iki yılda İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, sivil altyapının yüzde 90’ı tahrip edildiğini, tahmini maddi kayıpların ise yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandığını aktarıyor.