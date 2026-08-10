"Netanyahu, Trump'ın Gazze planına şans verecek, İsrail ordusu Sarı Hat'ın gerisine çekiliyor"

ABD merkezli haber sitesi Axios'un Beyaz Saray muhabiri Barak Ravid, pazartesi günü yaptığı bir paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ‘bir şans vereceğini’ ve İsrail ordusunun geçici çekilme sınırı olarak belirlenen Sarı Hat'ın gerisine çekildiğini duyurdu.

"Üst düzey bir ABD yetkilisi bana, Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun Gazze planı hakkındaki açıklamasından "rahatsız olmadığını" ve bunu İsrail'deki seçim döneminin bir parçası olarak gördüğünü söyledi" diyen Ravid, ABD'li yetkilinin kendisine Netanyahu'nun “siyasi ihtiyaçlarını anladıklarını” ifade ettiğini belirtti.

“Özellikle Gazze'deki saldırıları kısıtlama konusunda bizden istediklerimizi yapmaya devam ettiği sürece sorun yok.”

Ravid ayrıca, ABD'li yetkilinin “Geçen hafta Netanyahu, Başkan Trump'ın temsilcisi Jared Kushner ile telefonda görüştü ve şüpheciliğine rağmen 15 maddelik plana bir şans vereceğine ve Gazze'nin silahsızlandırılması sürecinin başlayabilmesi için Gazze'ye yönelik saldırıları kısıtlayacağına söz verdi” ifadelerini kullandığını vurguladı.

“O zamandan beri İsrail Gazze'ye saldırı düzenlemedi ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yavaş yavaş Sarı Hat'a geri dönüyor. Aynı zamanda, ABD ve arabulucular Hamas'ın silahsızlanmaya başlamasını talep ediyor.”

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor.

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Barış Kurulu'nun Gazze’de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklama yapmıştı.

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini duyuran Netanyahu; İsrail ordusunun, Hamas tamamen silah bırakana kadar Gazze'den çekilmeyeceğini ve operasyonlarına devam edeceğini belirtmişti.