Netanyahu, Trump'ın skandal Gazze planını övdü: Tarihin akışını değiştirebiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'a konuştu.



Netanyahu verdiği röportajda, Washington ziyaretini özetleyerek, "Bence Başkan Trump, İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost. Bence o sadece ittifakımızda muazzam bir değişim yaratmakla kalmıyor, onu şimdiye kadarki her şeyin ötesinde güçlendiriyor." diye konuştu.



"GAZZE'DE HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Netanyahu, Trump'ın Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin savaştan zarar gören bölgenin dışına kalıcı olarak sürülmesi ve böylece ABD'nin bölgenin "sahipliğini" üstlenmesi önerisini de övdü.



Netanyahu bu fikrin arkasında durarak, "Trump'ın teklifi ilk kez ortaya atılan yeni bir fikir ve Gazze'deki her şeyi değiştirme potansiyeline sahip." dedi.



Trump'ın bu skandal önerisi Beyaz Saray'da Netanyahu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yapılmıştı.

"İSRAİL'İN DAHA İYİ BİR DOSTU YOK"



İsrail'in Amerika'dan daha iyi bir dostu olmadığını vurgulayan Netanyahu, "Bir Amerikan başkanı ile bir İsrail başbakanı arasında görüş ayrılığı olmadığında, bu bizim elimizi güçlendirir. Askeri çatışmaları kısaltır. Hızlı bir zafer elde etmemizi ve Ortadoğu'yu değiştirmemizi sağlar. Yaptığımız şey bu.” dedi.



Konuşması boyunca Trump'ı ve ortaklıklarını öven Netanyahu, iki liderin bir araya gelerek tarihin akışını değiştirebileceğini de öne sürdü.

"TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"



Netanyahu, "Başkan Trump ile birlikte tarihin akışını değiştirebiliriz. Daha geniş ve kalıcı bir barışa sahip olabiliriz. Trump ve ortaklığımızın denkleme getirdiği şey budur." ifadelerini kullandı.



Gazze'de üç savaş hedefleri olduğunu vurgulayan Netanyahu, bunları, "Hamas'ı yok etmek, tüm rehineleri almak ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak" olarak tanımladı.

