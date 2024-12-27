Netanyahu, Trump'ın yemin törenine katılacak mı?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılacağı bildirildi. Yemin töreni için yaklaşık 50 lidere davetiye gönderen Trump, Gazze konusunda sert açıklamalarda bulunmuştu.
İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun ABD yolcusu olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu'nun, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birlikte yemin töreninde hazır bulunacağı belirtildi.
TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN İLK DIŞ GEZİ
ABD ziyareti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Netanyahu'nun ilk dış gezisi olacak.
ABD, Ulusararası ceza Mahkemesi'nin Roma Tüzüğü'ne taraf olmadığından, tutuklanma ihtimali bulunmuyor.
50 LİDERE DAVETİYE GÖNDERDİ
Yemin töreni için yaklaşık 50 lidere davetiye gönderen Donald Trump, Gazze konusunda sert açıklamalarda bulunmuş, rehineler 20 Ocak'a kadar serbest bırakılmadığı taktirde "Ortadoğu'ya cehenneme çevireceğini" söylemişti.
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