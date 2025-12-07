Netanyahu: Trump'la görüşeceğim, ikinci aşamaya hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'de düzenlenen toplantıda konuşan Netanyahu, Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını ve bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak olduğunu söyledi. Netanyahu, bu ay içinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini bildirdi.

Yaptığı açıklamada "Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden bir yol olduğuna inanıyoruz" diyen Netanyahu, "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan güvenliğin egemen gücü her zaman İsrail'in elinde kalacaktır" iddiasında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın siyasi ilhakının ise tartışma konusu olduğunu ifade eden Netanyahu, "Batı Şeria'daki statüko, öngörülebilir gelecekte de devam edecek" dedi.

İsrail başbakanı, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazır olduklarını da dile getirdi ve şunları söyledi: "İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz."

GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 70 bin 360'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 373 kişinin öldüğünü, 970 kişinin yaralandığını, enkaz altından da 624 kişinin cesedinin çıkarıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.