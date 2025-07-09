Netanyahu, Trump'la görüştü: Gazze’de işimiz henüz bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Beyaz Saray'da ikinci bir görüşme yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası iki taraf da basına açıklama yapmadı.



Ancak liderlerin gündeminde Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakaereleri vardı.



Görüşme öncesi Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geldi.



Sonraki durağı ise Amerikan Kongresi oldu.



Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşmesinden sonra açıklama yapan İsrail Başbakanı, "Gazze’de işimiz henüz bitmedi; tüm rehinelerimizi serbest bırakmak, Hamas’ın askeri ve yönetim kapasitelerini ortadan kaldırmak zorundayız." dedi.



ÇÖZÜLEMEYEN TEK BAŞLIK KALDI

Kabine toplantısında konuşan Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise ateşkes için olumlu konuştu.



Bu hafta 60 günlük ateşkesin sağlanabileceğini belirtti. "10 rehine serbest bırakılacak. 9 rehinenin cenazesi teslim edilecek" dedi.



Witkoff, ateşkes müzakelerinde çözülemeyen dört başlığın bire indirildiğini aktardı.



İsrailli yetkililere göreyse ateşkes maddelerinin en az yüzde 80'inde anlaşmaya varıldı.



TRUMP: KALICI ÇÖZÜM ÇOK YAKIN



ABD Başkanı ise ilk görüşme sonrası "Kalıcı çözüm çok yakın" diyerek şu açıklamayı yapmıştı: "Görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. O da bu sorunu çözmek istiyor, ben de. Karşı taraf da aynı noktada. Bu trajedi artık bitmeli. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz."