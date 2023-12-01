Netanyahu: Tüm gücümüzle Gazze'ye saldırmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu: Tüm gücümüzle Gazze'ye saldırmaya devam edeceğiz
Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

Haberi Görüntüle

Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "insani ara"nın ardından Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin "Gazze’de ilerlediğini" aktaran Netanyahu, "Hamas’ın yok edilmesi, Gazze’deki esirlerin tamamının serbest bırakılması" başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar "tüm güçleriyle" saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

İsrail ordusu, 7 günlük geçici ateşkesin ardından yeniden Gazze’ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...