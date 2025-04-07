Netanyahu: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail lideri Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te görüştü.

Trump, İsrail başbakanını samimi bir şekilde el sıkışarak karşıladı.



"TÜRKİYE İLE SURİYE'DE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ"



İki isim Oval Ofis'ta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu Suriye ile ilgili bir soruya, "Türkiye ile Suriye'de çatışma istemiyoruz. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk." yanıtını verdi.



Trump, gazetecilerin küresel piyasalardaki düşüş ve İsrail'e uygulanan gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin sorularını görmezden geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Trump’la gerçekleştireceği basın toplantısının iptal edildiğini açıklamıştı.

Ancak Beyaz Saray tarafından yapılan diğer açıklamada, iki liderin Oval Ofis'te küçük bir gruptan oluşan gazetecilerin sorularını yanıtlayacakları belirtildi.

Netanyahu’nun programında, Trump’la görüşmesinin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı vardı.

"TÜRKİYE İLE SORUNLARI VARSA ÇÖZEBİLİRİM"

Trump da, konuyla ilgili olarak "İsrail'e, eğer Türkiye ile bir sorunları varsa, bunu çözüme kavuşturabileceğimi düşündüğümü söyledim" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ANLAŞMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Netanyahu ayrıca, İsrail yönetiminin Gazze'de esirlerin serbest bırakılamasına ilişkin yeni bir anlaşma üzerinde çalıştığını söyledi ve "Şu anda başarılı olmasını umduğumuz başka bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz ve rehinelerin hepsini kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'Yİ ELE GEÇİRMEK İYİ OLUR"

Trump ise, gazetecilere yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'ni kontrol etmek ve ona sahip olmak iyi bir şey olur" ifadelerini kullandı.



İsrail'le ticari ilişkilere de değinen Trump, "İsrail'le tamamen yeni bir ticaretten söz ediyoruz" açıklamasında bulundu.



RUSYA'YA TARİFE AÇIKLAMASI

Trump, ilan edilen gümrük tarifeleri arasında Rusya'nın bulunmamasına ilişkin sorulan bir soruyu ise, "Rusya'yla ilgili tarifelerden bahsetmiyoruz çünkü Rusya'yla ticaret yapmıyoruz" ifadeleriyle yanıtladı.

"TARİFELERİ DURDURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Trump ayrıca, bugün ABD basınına yansıyan haberlere atıfla, yeni ve kapsamlı gümrük tarifelerine ara verilmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.



ABD Başkanı, "Böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bizimle anlaşma yapmak isteyen çok sayıda ülke var ve bunlar adil anlaşmalar olacak" ifadelerini kullandı.

"İRAN'LA DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

Trump ayrıca İran’la nükleer programı konusunda “neredeyse en üst düzeyde” "doğrudan görüşmelere" başladığını açıkladı.

"Cumartesi günü çok önemli bir toplantımız var ve kendileriyle doğrudan temas halindeyiz" diyen Trump, "Belki bir anlaşma yapılır, bu harika olur" dedi.

NETANYAHU TRUMP İLE NE GÖRÜŞTÜ?

İki liderin görüşmesindeki önemli başlıklardan birinin, Trump'ın İsrail'e uyguladığı yüzde 17'lik ek gümrük vergisi olması bekleniyor.

Netanyahu "Rehineler, Gazze'de zafer elde etme ve tabii ki İsrail'e de uygulanan gümrük rejimini görüşmeye gidiyorum" demişti.

"SUSTURULMASI GEREKEN PEK ÇOK ŞEY OLUYOR"

Trump ise Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Orta Doğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor" ifadelerini kullanmıştı.