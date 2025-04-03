Netanyahu tutuklama kararına rağmen Avrupa’da: "Güvenli bölge"ye uçtu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana Avrupa topraklarına ilk kez ayak basıyor.



Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine Macaristan'a dört günlük resmi ziyarete başladı.



Orban, kasım ayında yakalama kararının açıklamasından saatler sonra, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını açıkça ifade etmişti. Orban gazetecilere UCM'nin kararının “Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini” söylemişti.



Macaristan, yirmi yıldan uzun bir süre önce mahkemenin kurulmasından bu yana UCM'nin imzacılarından biri oldu ve hakkında yakalama emri bulunan kişilerin ülkeye ayak basmaları halinde tutuklanıp teslim edilmeleri şartını imzaladı.



Ancak son günlerde Orban hükümetindeki kaynakların mahkemeden çekilme olasılığını gündeme getirdikleri bildiriliyor.



Ziyaret, Gazze’deki kırılgan ateşkesin İsrail tarafından bozulmasından iki hafta sonra gerçekleşiyor.



HAVALİMANINDA PROTESTO



İsrailliler, Netanyahu’yu Macaristan ziyaretine başlamadan önce havalimanında protesto etti.



İsrail ordu radyosu, Ben Gurion Havalimanı'nda yapılan eylemin amacının "İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu belirtti.



Havalimanındaki İsrailli göstericilerin, "Gazze'de ateşkes ve İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasını" talep eden pankartlar açtığı aktarıldı.



Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren İsrailli esirlerin aileleri, "Gazze'nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?" sorusuyla tepkilerini dile getirdi.