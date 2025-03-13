Netanyahu, UCM'nin kararına rağmen Macaristan'ı ziyaret edecek

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Netanyahu'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine 20 Nisan'dan önce bu ülkeyi ziyaret edeceğini açıkladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Netanyahu'nun tutuklanma riskinin olduğunu belirtti.



Davete karşın, UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nü imzalayan diğer ülkelerin hava sahasını geçmeden Macaristan'a ulaşmanın bir yolu olmadığı aktarıldı. Macaristan ziyareti, UCM'nin tutuklama kararının ardından Netanyahu'nun yapacağı ilk Avrupa ziyareti olacak.



Macaristan'ın Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen Orban'ın UCM'yi Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle "devam eden bir çatışmaya siyasi amaçlarla müdahale etmekle" suçladığı ve Netanyahu'nun Macaristan'a gelebileceğini açıkça ifade ettiği anımsatıldı.



UCM, NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARMIŞTI



UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.



Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.