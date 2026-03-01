Netanyahu yapay zekayla Farsça konuştu. "Yeni saldırılar olacak" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden ABD-İsrail'in İran operasyonuna ilişkin mesaj paylaştı. Yapay zeka ile Farsça konuşan Netanyahu, yeni saldırıların sinyalini verdi.

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslendi. "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, İran halkının "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini söyledi. "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 28 Şubat sabahı başlayan İran'a saldırıların ardından bugün Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. Dünkü saldırılarda İran Dini Lideri Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve İran İstihbarat Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Muhammed Baseri'nin saldırılarda öldüğü açıklandı.