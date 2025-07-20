"Netanyahu zehirlendi" iddiası: Sağlık durumuyla ilgili açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi; Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiğini açıkladı.
3 GÜN İSTİRAHAT EDECEK
Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.
DAMARDAN SIVI VERİLİYOR
75 yaşındaki Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü aktarıldı.
İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.
DAHA ÖNCE KALP PİLİ TAKILMIŞ VE PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU
Netanyahu'ya 2023'te kalp pili takılmıştı. Aralık 2024'te ise idrar yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırılan İsrail Başbakanı'nın prostat ameliyatı olduğu açıklanmıştı.
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