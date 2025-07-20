"Netanyahu zehirlendi" iddiası: Sağlık durumuyla ilgili açıklama

DAMARDAN SIVI VERİLİYOR



75 yaşındaki Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ileri sürülerek dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü aktarıldı.



İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.

DAHA ÖNCE KALP PİLİ TAKILMIŞ VE PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU

Netanyahu'ya 2023'te kalp pili takılmıştı. Aralık 2024'te ise idrar yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırılan İsrail Başbakanı'nın prostat ameliyatı olduğu açıklanmıştı.