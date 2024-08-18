Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: "Hamas inatçı, Sinvar'a baskı yapılmalı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yapılan kabine toplantısının başlangıcında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'de tutulan rehinelerin iadesi için karmaşık müzakereler yürüttüğünü ancak aynı zamanda güvenliği için hayati önem taşıyan ilkelere de bağlı kalması gerektiğini söyledi.



Netanyahu, “Esnek olabileceğimiz şeyler var, esnek olamayacağımız şeyler var ve biz bunlarda ısrar ediyoruz. İkisi arasında nasıl ayrım yapacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi.

Hamas'ı Gazze'de ateşkes anlaşması için yürütülen müzakerelerde “inatçı” olmakla suçlayan Netanyahu, önümüzdeki hafta yapılacak yeni tur görüşmeler öncesinde Filistinli gruba daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.



Netanyahu şunları söyledi: “Hamas şu ana kadar inatçı tavrını sürdürüyor. Doha'daki görüşmelere bir temsilci bile göndermedi. Bu nedenle baskı İsrail hükümetine değil Hamas'a ve Sinvar'a yöneltilmelidir” dedi.

Yahya Sinvar, İsmail Haniye'nin Tahran'da suikastla öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni siyasi büro şefi olarak açıklanmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da, perşembe ve cuma günleri Gazze'de ateşkes arayışı için yeni tur görüşmeler yapılmıştı.



İsrail müzakerelere katılırken, Hamas masada yer almadı.



MISIR'DA DEVAM EDECEK

Katar, ABD ve Mısır'dan görüşmeler sonrası yapılan ortak açıklamada, ABD'nin, anlaşmanın hızla uygulanmasına olanak sağlayacak şekilde kalan boşlukları kapatan ve Başkan Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta ortaya koyduğu ilkelerle tutarlı bir Gazze ateşkes önerisi sunduğu belirtildi.



Beyaz Saray, görüşmelerin haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edeceğini bildirdi.



Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise Reuters'a yaptığı açıklamada, Doha'daki toplantıların sonuçlarıyla ilgili olarak gruba verilen bilginin 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya varılanları kapsamadığını söyledi.

