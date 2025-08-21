Netanyahu'dan Gazze açıklaması: "Müzakareler için talimat verdim"

İsrail dün akşam saatlerinde "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen Gazze'yi işgal planının ilk aşamasına geçildiğini duyurdu ve kentin dış mahallelerinde kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu son açıklamasında, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere başlanması talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söyledi.



Netanyahu, "Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” ifadesini kullandı.



İsrail ordusunun bugün kendisine Gazze kentini işgal planlarını sunduğunu aktaran Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze kentini işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.



Netanyahu, "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor" dedi.



Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesi’nin Gazze kentinin işgali hazırlıklarını ve ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktardı.



Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

"HEYET GÖNDERİLMEYECEK"

Netanyahu'nun açıklamasına karşın İsrail Başbakanlık Ofisinden The Times of Israel'e yapılan açıklamada, "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtildi.

"BUNU HER HALÜKARDA YAPACAĞIZ"

Netanyahu, bugün Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda ise sunucunun "Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği" yönündeki sorusuna "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı" yanıtını vermişti.

10 GAZZELİ SERBEST BIRAKILDI

Bu arada İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan 10 Filistinli, Han Yunus'un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Söz konusu Filistinlilerin bitkin olduğu, bazılarının vücudunda işkence izlerinin görüldüğü aktarıldı.



Serbest bırakılan Filistinliler, yaptıkları açıklamalarda, son derece ağır insanlık dışı şartlarda tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.



Öte yandan İsrail'in, "Gideon'un Savaş Arabaları" planı kapsamında 17 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 9 bin 73 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 36 bin 900 kişinin yaralandığı belirtildi.



"GIDEON'UN SAVAŞ ARABALARI"



İsrail ordusu 17 Mayıs'tan bu yana "Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen bir plan kapsamında Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları düzenliyor.



Plan, "kuzeydeki Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyine sürmeyi ve ordunun, işgal ettiği yerlerde kalmaya devam etmesini" öngörüyor.



İsrail, geçen haftalarda kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik yeni bir plana daha onay verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da 20 Ağustos'ta onayladığı plana da "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verildi.