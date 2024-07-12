Netanyahu'dan ateşkes için 4 koşul: "Elektronik gözetleme sistemi kurulacak"

Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin önceki gün Katar'da başlayıp, dün akşam Mısır'da devam eden görüşmelerden sonuç çıkmadı.



Reuters haber ajansına konuşan iki Mısırlı güvenlik kaynağı ve konuya yakın üçüncü bir kaynak, İsrailli ve Mısırlı müzakerecilerin ateşkes sağlanması halinde Gazze-Mısır sınırında İsrail'in bölgedeki askerlerini geri çekmesine imkan sağlayacak “elektronik gözetleme sistemi” kurulması konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirtti.



Konuya yakın kaynak, görüşmelerin temel olarak Philadelphia Koridoru'nun Mısır tarafına inşa edilecek sensörlerle ilgili olduğunu söyleyerek, “Buradaki fikir, tünellerin ve Gazze'ye silah ve insan kaçakçılığını kolaylaştıracak diğer yolların tespit edilmesi. Bu, ateşkes anlaşmasında önemli bir unsur olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın yüksek teknoloji karşıtı stratejisi: "İsrail'i kör etme" Haberi Görüntüle

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ GÖZETLEME SİSTEMİ



Mısırlı güvenlik kaynakları da İsrailli müzakerecilerin yüksek teknolojili bir gözetleme sisteminden bahsettiğini aktardı. Mısırlı kaynaklar, sistemin ABD tarafından desteklenmesi ve finanse edilmesi durumunda Mısır'ın söz konusu fikre karşı çıkmadığını belirtti.



Ancak kaynaklar, Mısır'ın daha önce belirtilen sınır düzenlemelerini değiştirecek hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.



İsrail askerlerinin sınırda kalıp kalmayacağı sorusu, ateşkesi engelleyen konulardan biri olarak biliniyor. Hem Hamas hem de Mısır, İsrail askerlerinin sınırda olmasına karşı çıkıyor.



İsrail'de zorunlu askerlik süresi uzatılıyor Haberi Görüntüle

ATEŞKES ANLAŞMASINDA TALEPLER ARTIYOR



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, dün askerlerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ateşkes müzakerelerine değindi.



Netanyahu, “Rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeve anlaşmada kararlı olduğumu vurgulamak isterim. Ancak Hamas hala çerçeve anlaşmayla çelişen ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan taleplerde bulunmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı olarak bu talepleri kabul etmeye yanaşmıyorum. Bu nedenle İsrail'in güvenliği için olmazsa olmaz olan 4 ilkeyi güçlü bir şekilde savunuyorum" ifadelerini kullandı.



Netanyahu'dan ateşkes koşulu: "Kırmızı çizgilere saygı gösterilmeli" Haberi Görüntüle

NETANYAHU'NUN DÖRT TEMEL ŞARTI



İlki, imzalanacak herhangi bir anlaşmanın, tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar İsrail'in savaşa geri dönmesine izin vermesi. İkincisi, İsrail'in Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nı kontrol etmesiyle Mısır'dan Hamas'a silah kaçakçılığı yapılmasına izin verilmemesi.



Üç, Hamas'ın geri dönüşüne ve savaş teçhizatının Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesine izin verilmemesi. Dördüncüsü, anlaşmanın ilk aşamasında hayatta olan rehinelerin serbest bırakılması.



Netanyahu, “Bunlar bizim sarsılmaz ilkelerimizdir. Bunlarda ısrar edersek hem rehinelerimizi serbest bırakacak hem de tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşmaya devam edeceğimizi garanti edecek bir anlaşmaya varacağımızdan eminim. Rehinelerimizi serbest bırakmanın yolu, Hamas'a tüm gücümüzle baskı yapmaya devam etmektir” dedi.