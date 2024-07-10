Netanyahu'dan ateşkes koşulu: "Kırmızı çizgilere saygı gösterilmeli"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Netanyahu'nun çarşamba günü ABD elçisine İsrail'in kırmızı çizgilerine saygı gösterilmesi koşuluyla Gazze'de bir ateşkes anlaşması sağlamaya kararlı olduğunu söylediği belirtildi.



Netanyahu'nun Kudüs'te ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Brett McGurk ile görüştüğü aktarıldı.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, McGurk'e Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınırının açılmasını desteklediklerini ancak Hamas'ın bölgeye dönmesine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.



İSRAİL'İN ATEŞKES TALEPLERİ

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı.



Birinci talep olarak "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutma" şartı duyuruldu. Ayrıca Mısır'dan Gazze'ye "silah kaçırılmasına" ve binlerce Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Olası bir anlaşmada, Gazze'den serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısının en yüksek rakama çıkartılmasının sağlanması da istendi.

Yani İsrail, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini belirtiyor ve anlaşmanın da bunu güvence altına almasını istiyor.