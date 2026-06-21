Netanyahu'dan bakanlara Trump yasağı

Amerika ile İran arasında varılan barış anlaşması , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında başlattığı gerilim devam ediyor.

Özellikle Lübnan konusunda anlaşmaya uymayı reddeden ve saldırılarını sürdüren İsrail'in başbakanı Netanyahu'nun kabinesindeki bakanlara Trump yasağı koyduğu iddia edildi. İsrail haber sitesi i24NEWS'in ismini vermediği üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, bakanlarından Trump'ı şahsi olarak eleştirmemelerini talep etti.

Haberde Trump yönetiminin ve müzakere ekibinin İran ve Hizbullah'ı motive eden ideolojiyi yanlış anladığı ve Trump'ın Şiilerin dilini konuşmadığı için İran rejiminin ve Hizbullah'ın doğasını anlamadığı öne sürüldü.

İsrail'in, İran'ın ABD ile olası herhangi bir anlaşmayı, nükleer programı ve bölgedeki müttefiklerine desteği konusunda sınırlı tavizler karşılığında ekonomisini yeniden inşa etmek ve askeri kapasitesini güçlendirmek için kullanmasından endişe ettiği belirtildi.

Trump, 19 Haziran'da verdiği bir röportajda, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin "Donald Trump olmasaydı, İsrail yerle bir olmuştu." demişti. Başkan Yardımcısı JD Vance da ABD-İran mutabakatına tepki gösteren İsrail hükümeti üyelerini sert bir şekilde eleştirerek "İsrail'i koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" söylemişti.