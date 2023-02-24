Netanyahu'dan Batı Şeria'da gerilimi artıracak adım

İsrail hükümeti, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich ile Batı Şeria'da yetki paylaşımına ilişkin bir anlaşma imzalandığını duyurdu.



İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun; Gallant ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Smotrich (aynı zamanda Maliye Bakanı) ile İsrail ordusuna bağlı "Sivil İşleri İdaresi" ve "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi"nin (COGAT) paylaşımını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

HANGİ YETKİLERİ ALDI?

Açıklamada, Sivil İşler İdaresi ile COGAT'ın, Gallant ile Smotrich arasında nasıl paylaştırıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

The Times of Israel sitesinin haberinde ise anlaşmayla Smotrich'in, Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaatlarına engel olmak ve Yahudi yerleşim birimleri inşaatına onay vermek gibi Sivil İşlerin büyük bölümünde yetki sahibi olacağı ifade edildi.



Smotrich'in ayrıca, Sivil İşler İdaresi Başkan Yardımcısını tayin edebileceği ancak Başkanı'nı seçemeyeceği aktarıldı.



Haaretz'in haberinde ise anlaşma kapsamında, İsrail nezdinde de hukuksuz kabul edilen kaçak yerleşimlerin tahliye edilmesinin Savunma Bakanlığı'nda Gallant'ın idaresinde kaldığı belirtildi.



Smotrich'in, Aralık 2022'de Netanyahu ile yaptığı koalisyon görüşmelerinde, "Sivil İşleri İdaresi" ile "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi"nde (COGAT) söz sahibi olma talebi kabul edilmişti.



Smotrich'in 20 Ocak'ta, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Curiş köyünde kaçak yerleşim yerinin tahliye edilmemesi emrini verdiği ancak Likud Partisi'nden Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu talimatı iptal ettiği basına yansımıştı.