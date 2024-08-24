Netanyahu'dan Biden'a söz: "Ordu Philadephi Koridoru'ndan çekilecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'a askerlerini Mısır sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndan çekme sözü verdi. Netanyahu'nun ayrıca, askeri alanların sayısını da asgari düzeyde tutacağının garantisini verdiği iddia edildi. İsrail'in Philadelphi Koridoru üzerindeki mevcut kontrolü, orduya Gazze'nin Mısır'la olan sınırını kontrol etme olanağı sağlıyor.

Netanyahu'dan Biden'a söz: "Ordu Philadephi Koridoru'ndan çekilecek"

saldırıları 323. gününde devam ederken 'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı 'a, ateşkes görüşmelerini kilitleyen çok önemli bir konuda yeni bir taahhüt verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Netanyahu, Biden'a İsrail ordusunu Mısır sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndan 1 kilometre çekme sözü verdi.

Netanyahu'nun ayrıca, askeri alanların sayısını da asgari düzeyde tutacağının garantisini verdiği iddia edildi.

Görüşmelere aşina kaynaklar daha önce, Gazze'de ateşkesin önündeki en büyük engelin İsrail'in Gazze'de gelecekteki askeri varlığı olduğunu belirtmişti.

İsrail'in Philadelphi Koridoru üzerindeki mevcut kontrolü, orduya Gazze'nin Mısır'la olan sınırını kontrol etme olanağı sağlıyor. Buradaki Refah Sınır Kapısı, bölgenin İsrail'le sınırı olmayan tek geçiş noktası.

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