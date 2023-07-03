Netanyahu'dan Cenin açıklaması: Gerektiği kadar devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği hava ve kara saldırısının "gerektiği kadar devam edeceğini" belirtti.



İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, ABD'nin "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na havadan ve karadan başlattığı saldırıya ilişkin konuştu.



Netanyahu, "Cenin'deki operasyon gerektiği ve hedefini tamamlayana kadar devam edecek." dedi.



Cenin'in son dönemde bir "terör merkezi" haline geldiğini iddia eden ve buna izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, komandolar ve hava kuvvetlerinin "Cenin'deki faaliyetlerine" devam ettiğini dile getirdi.



Cenin'deki "sivillere zarar vermemek için azami çaba gösterdiklerini" ileri süren Netanyahu, "Bizim öncü düsturumuz belli; İsraillilere kim zarar vermek isterse ya hapse girecek ya da mezara." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Cenin tepkisi Haberi Görüntüle TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ



İsrail güçlerinin Cenin şehrine yönelik baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz." denildi. Bölgedeki mevcut gerilimin saldırılarla daha da artmasından endişe duyulduğu vurgulanırken, İsrail makamlarına sağduyulu davranma ve eylemleri durdurma çağrısı yapıldı.

ABD: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise "Haberleri gördük ve durumu yakından takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, "İsrail'in güvenliğini ve halkını, Hamas, Filistinli İslami Cihad ve diğer terörist gruplara karşı savunma hakkını destekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.



İSRAİL SALDIRILARINDA 8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail ordusunun Cenin'de düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 80 Filistinli yaralanmıştı.



Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.



İsrail saldırısının hayatın her alanını olumsuz etkilediği Cenin'de, altyapıda oluşan zarar nedeniyle Cenin Mülteci Kampı'na elektrik ve su verilemediği duyurulmuştu.