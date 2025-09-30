Trump'ın Gazze Planı: Netanyahu kafaları karıştırdı. Gazze'den çıkacak mı çıkmayacak mı?

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze Planı'na ilişkin bir video mesaj yayınladı.

"HAMAS'I İZOLE ETTİK"

ABD ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak niteleyerek önemli sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Netanyahu, "Hamas’ın bizi izole etmesine izin vermek yerine işleri tersine çevirdik ve biz Hamas’ı izole ettik." ifadelerini kullandı.

Trump’ın duyurduğu Gazze Planı uyarınca İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kalmayı sürdüreceğini belirten Netanyahu, "Arap ve Müslüman dünyası dahil tüm dünya artık Hamas’a Trump ile birlikte oluşturduğumuz şartları kabul etmesi için baskı yapıyor. Böylece, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’nde kalırken, yaşayan ve ölen tüm rehineler geri getirilecek." dedi.

Trump'ın Gazze Planı'na göre, "İki taraf da bu öneriyi kabul ederse savaş hemen sona erecek. İsrail ordusu, ABD, İsrail ve garantörlerin üzerinde anlaştığı standartlarda ve takvimde çekilecek."

ABD Başkanı Trump, basın toplantısında, " Müslüman ülkeler Gazze'yi silahsızlandırmaya kararlı, taraflar İsrail'in geri çekilmesi için zaman çizelgesini kabul edecekler." demişti.

İsrail Başbakanı'nın bu açıklamasıyla barış öncesini mi veya sonrasını mı kastettiği net değil. Fakat İsrail ordusunun plaan göre bölgen çekilmesi, işgal ettiği toprakları terk etmesi ve sonra da ihlak etmemesi gerekiyor.

Beyaz Saray, dünkü görüşme sırasında, "Filistin yönetimi için gerekli reformlar gerçekleştiğinde, Filistin Devleti için şartlar da uygun olacaktır." bilgisini paylaşmıştı.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NE ŞİDDETLE KARŞI OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK"

İsrail Başbakanı, Gazze'den çekilme konusunda olduğu gibi, Filistin Devleti'ni tanıma konusunda da belirsiz konuştu.

Kamera arkasındaki kişinin sorduğu, "Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul edip etmediği" yönündeki soruya da yanıt veren Netanyahu, "Kesinlikle hayır. Anlaşmada böyle bir şey yazmıyor. Filistin Devleti’ne şiddetle karşı olduğumuzu söyledik. Başkan Trump bunu anladığını ifade etti. Elbette biz de bunu kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.