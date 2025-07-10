Netanyahu'dan "Gazze'de ateşkes" açıklaması: Anlaşmaya yakınız

Fox Business kanalına konuşan Netanyahu, anlaşmada canlı ve ölü rehinelerin yarısının bırakılacağını söyledi.

Ateşkeste anlaşılamamasının önemli noktalarından biri insani yardımların dağıtım süreciydi. Netanyahu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım sürecinden vazgeçmeyeceğinin sinyalini verdi. Hamas'ın aksi halde insani yardımlara el koyduğunu öne sürdü.

Netanyahu, Kongre’de senatörlerle buluşmadan önce de gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, Filistinlilerin zorla yerinden edileceği yönündeki haberler hakkında, "Kimseyi zorla dışarı itmiyoruz. Bunun Başkan Trump’ın önerisi olduğunu sanmıyorum. Önerisi, onlara bir seçenek sunmak." dedi.

Netanyahu, Gazze halkının zorla yerinden edilmediğini savunarak, "İnsanlar Gazze’den ayrılmak istiyorsa bunu yapma hakkına sahip olmalı ve içeride Hamas’ın silahlarıyla tutulmamalılar." ifadelerini kullandı.



Trump ile bu konuda "ortak hedeflere" sahip olduklarını belirten Netanyahu, "Gazze’deki Hamas yönetimine son vereceğiz, Gazze’nin İsrail için tehdit oluşturmasını engelleyeceğiz. Bu ortak hedefe ulaşmak için ortak strateji ve taktiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump, göreve geldikten sonra Netanyahu ile 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da yaptığı ilk görüşmede, Gazze’nin boşaltılarak "Orta Doğu’nun Riviera’sı" olacak şekilde ABD’nin sahipliğinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiş, bunun için de bölge ülkelerinin Gazzelileri almasını önermişti.



Başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Gazzelilerin zorla yerinden edilmesi önerisini kınayarak sert biçimde eleştirmiş, tepkiler üzerine Trump, ayrılmanın Gazzeliler için "kendi tercihleri olacağı" yönündeki ifadeleriyle söylemini yumuşatmıştı.



Netanyahu da, ABD'ye bu resmi ziyareti sırasında 7 Temmuz’da Beyaz Saray’da yaptıkları ilk görüşmede Gazze’nin "bir hapishane olmaması" gerektiğini öne sürerek, Filistinlileri alma konusunda birkaç ülke ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını açıklamış, ancak detay vermemişti.