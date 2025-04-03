Netanyahu’dan Gazze’de yeni "işgal koridoru" planı

İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, yeniden saldırı başlatarak ateşkese son verdiği Gazze Şeridi’nde yeni bir “güvenlik koridoru” oluşturacaklarını açıkladı. Netanyahu, 2 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu adımın “Hamas’a baskı yapmayı” amaçladığını ileri sürdü.



The Associated Press (AP) haber ajansının değerlendirmesine göre, İsrail’in Gazze’de oluşturacağını söylediği yeni koridor, güneydeki Refah kentinin Gazze Şeridi’nin geri kalanından ayrılması anlamına gelebilir. Netanyahu’nun açıklaması, Savunma Bakanı Israel Katz’ın Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiklerini duyurmasının ardından geldi.



NETANYAHU: İKİNCİ PHİLADELPHİ KORİDORU’NU OLUŞTURACAĞIZ



İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi’nde oluşturmak istedikleri hattı “Morrag Koridoru” olarak adlandırdı. Morrag, adını bir zamanlar Han Yunus ve Refah arasında yer alan yasadışı Yahudi yerleşiminden alıyor. Netanyahu, bu açıklamasıyla koridorun Han Yunus ve Refah arasında açılacağına işaret ederek bu hattın “ikinci Philadelphi Koridoru” olacağını savundu.



"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan Philadelphi Koridoru, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor. Bu koridor, geçen mayıs ayından bu yana İsrail’in kontrolü altında bulunuyor. İsrail, ateşkesin ilk aşaması kapsamında çekildiği, Gazze Şeridi’nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Netzarim Koridoru’nu da ateşkesi bozmasının ardından yeniden işgal etmişti.



Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, “(Gazze) Şeridi’ni kesiyoruz ve adım adım baskıyı artırıyoruz; dolayısıyla, rehinelerimizden vazgeçmiyoruz” diye konuştu.



FİLİSTİN YÖNETİMİ’NDEN NETANYAHU’YA TEPKİ



Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi, Netanyahu’nun Gazze'de yeni koridor planına tepki göstererek planı “tamamıyla reddettiklerini” açıkladı. Hamas’a da çağrıda bulunan Filistin Yönetimi, Gazze’nin yönetimini bırakmalarını istedi.



KATZ “OPERASYONLARI” GENİŞLETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu. Saldırıların dün sabahtan itibaren genişletilmesiyle Gazze Şeridi'nde daha fazla toprak işgal etmeyi amaçladıklarını söyleyen Katz, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletmelerinin Hamas ve Gazze halkı üzerindeki baskıyı arttıracağını, bu alanların İsrail'in "güvenlik bölgesine" dahil edileceğini savunmuştu.



İsrail devlet televizyonu KAN da ordunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine dün sabah itibarıyla kara saldırıları başlattığını duyurmuştu. Haberde, gece boyu süren yoğun hava saldırılarının ardından ordunun ateşkesin bozulmasından sonra ilk kez bölgeye girerek karadan saldırı başlattığı ifade edilmişti.



Daha öne işgalin genişletilmesi hazırlıkları kapsamında Güney Komutanlığı'na konuşlandırılan İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen, zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36. Tümen'in Gazze'nin güneyine girdiği kaydedilmişti.

