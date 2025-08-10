Netanyahu'dan "Gazze'nin işgali" hakkında basın toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine tarafından kabul edilen "Gazze’nin işgaline" yönelik planın ayrıntılarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesi nedeniyle İsrail’in “görevi tamamlamaktan ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını” ileri sürdü.

"GAZZE PLANI SAVAŞI BİTİRMENİN EN İYİ YOLU"

Netanyahu, Gazze’de başlatılması planlanan yeni harekatın, Hamas’ın elinde kalan son iki kalesini hedef alacağını belirterek, "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" ifadelerini kullandı.

Orduya Gazze'ye daha fazla yabancı gazeteci getirilmesi talimatı verildiğini belirten Netanyahu, "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" diye konuştu.

"SAVAŞI UZATMAK İSTEMİYORUM"

İsrail'in Gazze'de yeni güvenlik koridorları ve yardım merkezleri açacağını öne süren Netanyahu, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, Hamas'tan kurtarmak. Savaşı uzatmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.