Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı talimatı

İsrail hükümeti, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye karşı adımlar atmaya hazırlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.

İsrail, dün teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

HAMAS REHİNE KALINTILARININ TESLİMİNİ ERTELEDİ

Hamas ise İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.

İsrail ordu yetkilisi, Hamas'ın ateşkeste anlaşılan hattın doğusunda İsrail güçlerine saldırarak ihalde bulunduğunu öne sürdü.

İSRAİL'İN YANLIŞ CENAZE İDDİASI



İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, rehine ve tutuklu cenazelerinin teslim edilmesine yönelik girişimler sürüyor. Ancak Gazze’deki yıkım nedeniyle cenazelerin bulunup teslim edilmesi hiç kolay değil.



Nitekim Kızılhaç'a teslim edilen son cenaze, kalan 13 rehineyle eşleşmedi. İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilenin, daha önce Gazze'de naaşı bulunan bir rehinenin kalıntıları olduğunu duyurdu.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan tepki gecikmedi. Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini öne süren Netanyahu, İsrail'in buna yanıt vereceğini söyledi, bir sonraki adımı görüşmek üzere kabinesini topladı.



Hamas Sözcüsü ise cesetleri bulmanın zorluğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kalan cesetleri teslim etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" denildi.



İsrail'de ise Hamas’ın rehine naaşlarını bir “pazarlık kozu” olarak kullandığı iddiası dile getiriliyor.



İSRAİL BEŞ FARKLI SEÇENEK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



İsrail'in Hamas’ın rehinelerin cenazelerini iade etmeme ihtimaline karşı beş farklı seçenek üzerinde çalıştığı iddialar arasında.



Jerusalem Post gazetesine göre bu seçenekler; kontrol edilen alanın genişletilmesi, askeri tırmanış, rehinelerin naaşlarını geri alma operasyonları, diplomatik baskı ve mevcut anlaşmaların sona erdirilmesi olarak sıralanıyor.



İlk seçenek, İsrail’in Gazze'de kontrol ettiği bölgeleri genişletmek için operasyonlar başlatmasını içeriyor.



İkinci seçenek ise Hamas komutanlarını hedef alacak olası saldırılarla gerilimin tırmandırılması.



Gazeteye göre, rehinelerin cenazelerinin geri alınması için İsrail istihbaratının kullanılması; havadan ve karadan operasyon düzenlenmesi de seçenekler arasında. Ancak böyle bir operasyonun İsrail askerleri için yüksek risk taşıyabileceği değerlendirmesi yapılıyor.



İsrail'in, ABD'yi devreye sokarak diplomatik baskı uygulamayı tercih edebileceği de iddialar arasında.

Gazeteye göre İsrail'in son seçeneğiyse, Hamas ile varılan anlaşmayı iptal etmek. Bu seçeneğin şu anda tercih edilir olarak görülmese de yine de masada olduğu belirtiliyor.



GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASINDA SON DURUM

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.



İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Sağ İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.



Hamas daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmiş, İsrail yapılan test sonucunda cesetlerden birisinin Gazze’de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.



Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.



İsrail ise şu ana kadar 195 Filistinlinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla kimlik bilgilerini vermeksizin Gazze'deki yetkililere teslim etmişti.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in teslim ettiği cenazelerden sadece 72'sinin kimliği belirlenebilmişti.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in verdiği cenazelerin üzerinde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme gibi izlere rastlandığını, bu bulguların İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığının kanıtı olduğunu söylemişti.

