Netanyahu'dan gizli ziyaret. BAE Devlet Başkanı ile görüştü
13.05.2026 20:41
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a saldırılar sürerken gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret ettiği ve BAE lideriyle görüştüğü açıklandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ettiğini açıklayarak, Netanyahu’nun BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü aktardı.
Ofis, "Bu ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanarak, ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.
Öte yandan İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE’yi 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dron ile hedefl almış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 230 kişi de yaralanmıştı.