Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya talimat verdim"

İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misillemeyle başlayan savaş sekizinci gününe girdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidini yineledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Hamaney'e suikast tehdidinin sorulması üzerine, "Orduya, İran'da hiç kimsenin bir dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim.

Bundan daha fazla açıklamaya gerek yok, bırakın olaylar konuşsun." dedi.

AMAÇ İRAN REJİMİNİ DEVİRMEK Mİ?

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer programının hedef alınmasına ilişkin ise "İran'daki tüm nükleer tesisleri vurma imkanına sahip olduklarını" iddia etti.

Netanyahu, İsrail'in İran rejimini devirmeyi amaçlamadığını ileri sürerek, "Rejimin sarsılması bir sonuç olabilir ancak hedef bu değil, bu İran halkının vereceği bir karar." diye konuştu.

"ABD BİZE YARDIM EDİYOR"

İran'a saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" beklemediklerini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğinden ise övgüyle söz etti:

"Savunmada bizlere mükemmel şekilde yardım ediyorlar, İHA'ları düşüren Amerikalı pilotlar var, ayrıca ABD bize THAAD balistik füze hava savunma sistemiyle de yardım ediyor."