Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: Vurursak çatışma biter!

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş, dördüncü gününde de karşılıklı saldırılarla sürüyor.

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu hedef alırken, İran'ın İsrail topraklarına yönelik "tarihteki en büyük ve yoğun" füze saldırısına hazırlandığı öne sürüldü.



Bu arada taraflar arasındaki açıklamaların tonu da gittikçe sertleşiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i hedef alabileceklerini ima etti.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi.



"HİTLER'İN NÜKLEER TAKIMIYDI"

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı" yorumunu yaptı.



Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar" ifadelerini kullandı.

