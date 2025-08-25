Netanyahu'dan hastane katliamı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırıyı “trajik bir talihsizlik” olarak nitelendirerek derin üzüntü duyduklarını söyledi.



Bugün düzenlenen İsrail saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Reuters, Associated Press ve Al Jazeera için çalışan beş gazeteci de bulunuyor.



Netanyahu açıklamasında, “Bizim savaşımız Hamas teröristleriyle. Haklı hedefimiz Hamas’ı yenilgiye uğratmak ve rehinelerimizi evlerine getirmektir” ifadelerini kullandı.