Netanyahu'dan işgal açıklaması: "Ordu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir süredir tartışılan ve geniş tepki çeken Gazze'nin tam kapsamlı işgal planı hakkında açıklamada bulundu.



Netanyahu, ablukanın devam edeceğini vurguladığı açıklamasında, "İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde tüm gücüyle Gazze'ye girecek. Gazzelileri alacak ülkeleri bulmaya çalışıyoruz. Gazze'de savaşı durduracağımız bir durum yok." ifadelerine yer verdi.

KABİNE İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta binlerce İsrailli yedek asker cepheye çağrılırken, İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik işgalin genişletilmesini içeren planı onaylamıştı.

İsrailli bir yetkiliye göre, onaylanan genişletilmiş saldırı, tüm yerleşim bölgesininin ele geçirilmesiyle sonuçlanabilir.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR



Özellikle nokta saldırılarla sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze'de giderk büyüyen insani bir felakete neden oluyor.