Netanyahu'dan İsrail ordusuna Lübnan emri

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmesi halinde İsrail ordusunun karşılık vereceğini açıkladı. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun orduya Lübnan 'daki saldırıları durdurma talimatı verdiğine ilişkin haberlerin beraberinde geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ve adı açıklanmayan güvenlik yetkilisi, Lübnan'a ilişkin politikanın değişmediğini söyledi. Yetkili, İsrail ordusunun ateşkese rağmen "bölgedeki tehditleri ortadan kaldırmayı sürdüreceğini" ifade etti.

Lübnan'da işgal altında tuttukları bölgelerden çekilmeyeceklerini belirten yetkili, "Eğer Hizbullah bir ihlal gerçekleştirirse, İsrail ordusu karşılık verecektir" dedi.

Yetkili ayrıca İsrail ordusunun, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyinde son iki günde 300'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusu ise Anadolu Ajansı'nın, Netanyahu'nun orduya Lübnan'da ateşkes talimatı verip vermediğine ilişkin sorusuna yorum yapmayacağını bildirdi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun orduya Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde talimat verdiği aktarılmıştı.

İsrail hükümeti ya da ordusu konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Lübnanlı yetkililer, İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili de Hizbullah ile yeni ateşkesin cuma günü yürürlüğe girdiğini bildirmişti. ABD'li bir yetkili ve taraf kaynakları da Reuters ajansına, ateşkesin cuma günü saat 16.00'da yürürlüğe girdiğini doğruladı.

HEYETLER İSVİÇRE YOLCUSU

İran devlet medyasının aktardığına göre, İran'ın üst düzey müzakere heyeti ABD ile görüşmeler için cumartesi günü İsviçre'ye hareket etti.

Heyete İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlık ederken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile güvenlik, merkez bankası ve petrol sektöründen üst düzey yetkililer de heyette yer aldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'e verdiği röportajda Washington ile Tahran arasında üzerinde uzlaşılan ateşkesin korunacağına inandığını söyledi. Vance, önümüzdeki günlerde İsviçre'ye gitmesinin beklendiğini de ifade etti.

Vance ayrıca ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff'un teknik görüşmeler için İsviçre'de bulunduğunu belirterek, görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İsviçre'deki görüşmelerde tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunu gündeme getireceklerini söyledi.

HÜRMÜZ KAPALI MI AÇIK MI?

Görüşmeler öncesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ilan ederek gemilere bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ABD'nin ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiaları gerekçe gösterildi.

Buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, cumartesi günü 55 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ve ABD güçlerinin deniz trafiğinin devamını sağlayacağını açıkladı.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir de X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran ile imzaladığı 14 maddelik geçici mutabakatın ilk maddesi olan "tüm cephelerde ateşkes" yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti.

Muhbir, anlaşmanın kâğıt üzerinde kaldığı sürece Ortadoğu enerji akışının duracağını ifade etti.

İSRAİL'İN GÜNEY LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen Lübnan'da çatışmalar sürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının ülkenin güneyi ile Bekaa Vadisi'ndeki çeşitli noktaları hedef aldığını bildirdi.

İsrailli bir askeri yetkili ise Hizbullah'ın gece boyunca İsrail güçlerine 50'den fazla roket ve mühimmat attığını, buna karşılık İsrail'in Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada ateşkese bağlı olduklarını, ancak İsrail'e ya da İsrail güçlerine yönelik her türlü tehdide karşı harekete geçmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kuzey İsrail'de yaşayan Ofri Valfer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bütün gece patlama sesleri duyduk. Ateşkes açıklamalarını duyunca biraz umutlandık ama her şey eskisi gibi sürüyor" dedi.

Valfer, "Burada çok güçlü patlama sesleri duyabiliyorsunuz ve hayat bununla birlikte devam ediyor. Umarım daha iyi günler gelir" ifadelerini kullandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4 bin 57'ye, yaralı sayısı ise 12 bin 121'e yükseldi.

Bakanlık, cuma gecesinden bu yana süren son saldırılarda 83 kişinin öldüğünü, 141 kişinin yaralandığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı verilere göre İsrail makamları ise Hizbullah ile çatışmalarda en az 32 askerin ve dört sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.