İsrail’de 8 partinin bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurması sonrası İsrail tarihinin en uzun süre başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu’dan kurulan koalisyon ile ilgili ilk açıklama geldi.

Netanyahu, Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı Birleşik Arap Listesi’nin (Ra’am) koalisyonda yer almasını hedef alarak, “Tüm sağcı meclis (Knesset) üyelerinin bu tehlikeli sol hükümete karşı çıkması gerek” dedi.

35 DAKİKA KALA AÇIKLANDI

İsrail’de geçtiğimiz gün 8 parti bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurduğunu açıklamış, koalisyon ortaklarından Yair Lapid, son teslim saatinden 35 dakika önce koalisyon başvurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İsrail’in yeni hükümetinde başbakanlık görevi koalisyon ortakları Naftali Bennett ve Yair Lapid arasında 2’şer yıl dönüşümlü yapılacağı açıklanmıştı.

Birçok ilki barındıran koalisyonda, aşırı sağcı ve Filistin karşıtı Naftali Bennett, mecliste güvenoyu alırsa 12 yıldır aralıksız başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'yu koltuğundan eden isim olacak.

İLK KEZ BİR ARAP PARTİSİ YER ALACAK

Daha önce Netanyahu ile koalisyon ortaklığı yapan Bennett’in yanı sıra Netanyahu karşıtı muhalefetin başını çeken isim Yair Lapid yer alırken İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı Birleşik Arap Listesi (Ra’am) de bulunuyor.

Liderliğini Mansur Abbas’ın yaptığı Ra’am’ın katılımıyla hükümet kurulduğu takdirde İsrail tarihinde ilk defa bir Arap partisi hükümette yer alacak.

MÜTTEFİKLERİNİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Binyamin Netanyahu'nun, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde kurulacak koalisyonu engellemek amacıyla müttefiklerini "acil" toplantıya çağırdığı bildirildi.



Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun çağrısı üzerine yapılacak toplantıya İsrail Başbakanı'na destek veren ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsilen eden Şas ile Birleşik Tevrat Partisinin önemli isimlerinin yanı sıra Meclis Başkanı Yariv Levin'in de katılmasının beklendiği belirtildi.

Toplantının amacının Lapid-Bennett liderliğinde bir koalisyon hükümetinin kurulmasını önlemek için ne tür adımlar atılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak olduğu ifade edildi.



İsrail'de 12 yılı aşkın süredir başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'ya muhalif partiler, dün akşam koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.



Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.



Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Meclis Başkanı Levin'in güvenoyu oturumunu geciktirmeyi amaçladığı dile getiriliyor.



Lapid-Bennett koalisyonunda yer almayı kabul eden partiler ise bunun önüne geçmek ve güvenoyu oturumunun bir an önce yapılması amacıyla Levin'in yerine yeni bir Meclis Başkanı seçilmesi için gerekli dilekçeyi bugün sunmuştu.