Netanyahu'dan "Philadelphi Koridoru" savunması

Netanyahu bu akşam Batı Kudüs'te yabancı gazetecilere basın toplantısı düzenledi.



Toplantıda bir harita gösteren Netanyahu, "Burası Orta Doğu, burası da Arap dünyasının geri kalanı. İsrail dünyanın en küçük ülkelerinden biri, Arap dünyasının yüzölçümünün yaklaşık yüzde biri kadar. Yani Hamas Filistin'i nehirden denize kurtarmaktan bahsederken, İsrail'i yok etmekten bahsediyor." ifadesini kullandı.



Daha sonra Netanyahu, 2 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında yaptığı gibi Gazze Şeridi'nin haritasını sunarak Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsetti.



Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmaları halinde Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmasını değil, İsrailli esirleri yurt dışına kaçırmasını da engellemenin imkansız olacağını savunan Netanyahu, esirleri serbest bırakmaları için Hamas'a baskı yapacak bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



Gazze'nin silahtan arındırılması gerektiğini, bunun da ancak Philadelphi Koridoru'nun İsrail kontrolü altında kalması ve Hamas'a mühimmat ve silah tedarik hattı bulunmaması halinde mümkün olacağını ileri süren Netanyahu, esirlerin iadesi için zaten (Kasım 2023'te) bir anlaşmaya vardıklarını ve kendisinin geri kalan esirleri geri getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.



Hamas'ın, ilk anlaşmada olduğu gibi askeri baskı hissettiğinde anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, esir takası anlaşmasına varılmasını engelleyenin kendisi veya İsrail değil, Hamas ve Hamas Siyasi Bürosu Başkanı Yahya Sinvar olduğunu ileri sürdü.



DAHA SONRA ÇEKİLME İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İsrail'in bir aşamada Philadelphi Koridoru'ndan çekileceği yönünde söz verip vermediği sorusunu ise Netanyahu, şöyle yanıtladı:



"Koridor boyunca asker sayısını azaltma konusunda anlaştık ve orada tam bir tümene ihtiyacımız yok. Kalıcı bir ateşkes için görüşmelere başlama konusunda anlaştık ve şartlarımız Philadelphi Koridoru'nun aşılmaz hale geldiği bir durumu da içermelidir. Birinin orada olması gerekiyor, kim olduğu umurumda değil. Bize kağıt üzerinde ya da sözlü olarak değil, her gün, her hafta sahada, olanların tekrarını önleyebileceğini gösterecek birini getirin, biz de bunu değerlendirmeye açığız."