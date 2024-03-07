Netanyahu'dan Refah için geri adım yok: Savaş sürecek

İsrail, artan uluslararası baskılara rağmen saldırılarına devam edecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu, bugünyaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kenti de dâhil olmak üzere baskıların arttığını söyledi.



Netanyahu, "Uluslararası baskı var ve giderek artıyor, ancak özellikle uluslararası baskı arttığında safları sıklaştırmalı, savaşı durdurma girişimlerine karşı birlikte durmalıyız" dedi.



"Hamas'ın son kalesi Refah da dahil olmak üzere" ordunun Gazze Şeridi boyunca Hamas'a karşı "operasyon" düzenleyeceğini söyleyen Netanyahu, "Her kim bize Refah'ta harekete geçmememizi söylüyorsa savaşı kaybetmemizi söylüyor demektir ve bu olmayacak" ifadelerini kullandı.