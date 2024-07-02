Netanyahu'dan savaş sonrası planı: "Filistin yönetimine yeşil ışık"

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Times of Israel, kimliği açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planlarına Filistin Yönetimi'nin dahil olmasına karşı tutumunu değiştirdiğini aktardı. ERTESİ GÜN PLANININ ÖNÜNDEKİ EMİR



İki İsrailli yetkiliye göre, bu gelişme Netanyahu'nun aylarca güvenlik teşkilatına, savaş sonrası Gazze yönetimine ilişkin hiçbir plana Filistin Yönetimi'ni dahil etmemesi yönünde talimat vermesinin ardından yaşandı. Yetkililer, bu emrin "ertesi gün planı" olarak bilinen durum için gerçekçi öneriler hazırlama çabalarını önemli ölçüde engellediğini söyledi.

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NETANYAHU İKİLİ OYNUYOR



Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ni yönetmesi fikrini kamuoyuna açıklamaktan kaçınıyor. Başbakan, geçen hafta Kanal 14'e verdiği demeçte, kıyı şeridinde bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini ve "Gazze'yi Filistin Yönetimi'ne vermeye hazır olmadığını" vurguladı.



Bunun yerine Netanyahu, "mümkünse yerel Filistinlilerden oluşan ve bölge ülkelerinin desteklediği sivil bir yönetim" kurmak istediğini söyledi.



Ancak Netanyahu'nun üst düzey danışmanları, İsrail'in savaştan sonra Gazze'yi yönetmek için "yerel Filistinlilere" güvenmek istemesi halinde, Filistin Yönetimi ile bağlantısı olan kişilerin tek geçerli seçenek olduğunu vurguluyor.



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İSRAİL HÜKÜMETİ İKİ İSMİ DEĞERLENDİRİYOR



Yetkililer, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü 2007'de ele geçirmeden önce bölgedeki sivil işlerin yönetiminden sorumlu olan iki ismi değerlendirmeye aldığını aktardı. Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'yle bağlantılı bu kişilerin kimlikleri paylaşılmadı.



Ayrıca Netanyahu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la eskiden Gazze'deki birimlerde görev yapmış Filistin Yönetimi'nden yetkililer arasında bir ayrıma gittiği belirtildi.



Ancak, Abbas'ın bu yetkilileri ve kurumları, iki devletli bir çözüm sunacak bir İsrail taahhüdü olmadan Gazze'yi yönetmek için yetkilendirmesi olasılığı düşük kalmaya devam ediyor.



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ABBAS YÖNETİMİ PLANA DAHİL OLABİLİR



Kaynaklar, Netanyahu'nun Gazze'nin kontrolünün "mevcut Filistin Yönetimi"ne verilmesine karşı çıkışının sürdüğünü ancak Abbas yönetiminin belli başlı reformlar gerçekleştirmesi halinde savaş sonrası Gazze planlarına dahil edilebileceğini de paylaştı.



Diğer yandan Netanyahu'nun radikal sağcı koalisyon ortakları Filistin Ulusal Yönetimi'yle herhangi bir uzlaşmaya yakın durmuyor.



Netanyahu da daha önce yatığı açıklamalarda Abbas yönetimiyle birlikte çalışmayacaklarını sık sık vurgulamıştı.



ABD hükümeti bir süredir iki devletli çözümü kabul etmesi ve Gazze'nin idaresini yenilenmiş Filistin Yönetimi'ne devretmesi için Netanyahu'ya baskı yapıyor. Ancak Tel Aviv yönetimi henüz bu seçeneği kabul etmedi.