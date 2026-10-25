Netanyahu'dan seçim günü saldırı iddiası: "İran seçim sürecini sabote edecek"

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video açıklamasında, İran ve vekil güçlerinin seçimleri sabote etmek için saldırı düzenleyeceği yönündeki iddiasını tekrarladı.

Netanyahu, "Elimizde, İran ve uzantılarının seçim sürecini sabote etmek amacıyla saldırılar düzenleyerek bize meydan okumaya çalışabileceğine dair istihbarat bilgileri var.” ifadesini kullandı.

"Onları uyarıyorum. Sakın bizi sınamaya kalkışmayın, karşılığında çok daha ağır darbeler alırsınız." diyen Netanyahu, düşmanlarının düşündüğünden daha güçlü olduklarını söyledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını ileri sürmüştü.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da iki hafta önce genel seçimler öncesinde İran'ın sandık sonuçlarını etkilemeye yönelik saldırı girişimlerinde bulunacağını öne sürmüştü.



Öte yandan, İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, seçimler öncesinde Netanyahu hükümetinin İran, Lübnan ya da Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü iddia edilmişti.