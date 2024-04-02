Netanyahu’dan skandal açıklama: "Savaş zamanında böyle şeyler olur"

İsrail ordusu, "Dünya Merkezi Mutfağı"nın kurucusuna Gazze'de faaliyet gösteren çalışanlarının "trajik ölümü" nedeniyle taziyelerini sunduğunu açıkladı.



Açıklamada, aynı zamanda İsrail'in müttefiki olan ülkelere de üzüntülerinin iletildiği kaydedildi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada olayın trajik ve kasıtsız olduğunu söyledi.

Netanyahu, video açıklamasında, "Savaş zamanında böyle şeyler olur. Biz olayı ayrıntılı olarak araştırıyoruz, ölüler arasındaki yabancılarla ilgili hükümetlerle temas halindeyiz ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için her şeyi yapacağız" dedi.

"BAĞIMSIZ BİR KURUM SORUŞTURACAK"

İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu "Dünya Merkezi Mutfağı"nın Batı uyruklu çalışanları ve bir Filistinli hayatını kaybetti.



İsrailli yetkililer, saldırının "bağımsız, profesyonel ve uzman bir kurum" tarafından inceleneceğini söyledi.

Saldırıda ölen yardım çalışanlarının bağlı olduğu "World Central Kitchen" yani "Dünya Merkezi Mutfağı", Gazze'de kıtlığın eşiğinde olan halka deniz koridoru ile yardım ulaştırma faaliyetlerini yürüten baş aktörlerden biri.