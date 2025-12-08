Netanyahu'dan Suriye yanıtı. "Çekilmeyeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin “İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bir anlaşma olmayacağı” açıklamasına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı konferansta konuşan Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını yineledi. Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeye ilişkin Netanyahu, "Bu varlıkları korumak istiyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere "sahip çıkabilmelerini" sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını savundu.

ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı. İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.