Netanyahu'dan Suriye'ye tepki çeken ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgali altında bulunan Suriye’nin güneyindeki tampon bölgeye gitti. Netanyahu, bölgede konuşlu olan İsrail askerleri ziyaret etti. Netanyahu’ya Savunma Bakanı Israel Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi) Başkanı David Zini eşlik etti.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Netanyahu ziyarette, "Bugün Suriye'deki tampon bölgeyi ziyaret ettim, operasyonel bir brifing aldım ve her gün İsrail'i kahramanca savunan askerlerle görüştüm. Askerlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Netanyahu'nun ziyareti için "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici" dedi.

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu" diye konuştu.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.