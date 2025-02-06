Netanyahu'dan Trump'a skandal hediye: Altın çağrı cihazı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump 'a verdiği hediye dikkat çekti. Geçtiğimiz eylül ayında İsrail, Lübnan 'da Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına yönelik ölümcül bir saldırı düzenleyerek 42 kişinin yaşamını yitirmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Çağrı cihazlarının birer bombaya dönüştüğü bu saldırının ardından Netanyahu, Trump'a hem altın hem de normal çağrı cihazı hediye etti.

"HARİKA BİR OPERASYONDU"



Trump'ın hediyelere "Bu harika bir operasyondu" diyerek karşılık verdiği ve karşılığında Netanyahu'ya ikisinin birlikte olduğu, "Harika bir lider olan Bibi'ye" imzalı bir fotoğraf verdiği öne sürüldü.



İsrail'in, Lübnan'daki ölümcül saldırısında çağrı cihazları kullandığı göz önüne alındığında, Gizli Servis'in cihazların Trump'ın eline geçmesine nasıl izin verdiği belirsiz.



TRUMP'IN GAZZE PLANI



Trump, Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi ele geçirebileceğini ve burayı "Ortadoğu'nun Rivierası" haline getirebileceğini ileri sürdüğü skandal bir plan açıklamıştı.



İsrail tarafı ise art arda gelen açıklamalarla Trump'ın bu planını memnuniyetle karşılamıştı.