Netanyahu'dan yeni Gazze mesajı, Trump'tan Hamas'a suçlama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı yeni açıklamada, Amerika ile Gazze üzerine yeni planlar konusunda çalıştıklarını söyledi.

Netanyahu, ABD'nin Ortadoğu özel elçisi Steve Witoff'un "haklı olduğunu" belirterek, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasının önündeki engel olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, şunları söyledi: "ABD'li müttefiklerimizle birlikte rehinelerimizi eve getirmek, Hamas'ın terör yönetimini sona erdirmek ve İsrail ile bölgemiz için kalıcı barışı sağlamak için alternatif seçenekleri değerlendiriyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas gerçekten bir anlaşma yapmak istemedi" dedi.

Trump, "Tüm rehinelere kadar" diye ekledi ve Hamas için "Bence avlanacaklar" ifadesini kullandı.