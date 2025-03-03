Netanyahu'dan yeni tehdit: Hamas'ın esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atarız
İsrail, ateşkes ve rehine anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesiyle birlikte Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise kararın "ucuz bir şantaj ve anlaşmaya vurulmuş bir darbe" olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.
Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.
Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı işi bitirmek için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.
Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.
Netanyahu, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti.
"DAHA İLERİ ADIMLAR ATARIZ"
İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini durdurduğunu hatırlatan Netanyahu, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ileri sürdü.
Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.
İSRAİL'İN KABUL ETTİĞİ PLANI HAMAS REDDETTİ
Hamas imzalanan ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını ve daha önce müzakere edildiği gibi 2. aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye yeniden saldırı sinyali veren İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı da onayladı.
İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ DURDURMUŞTU
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona ermişti.
Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.
İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıklamıştı.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasına tepki göstermişti.
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