Netanyahu’dan yeni ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na katılacağı iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, ABD’nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerin normalleştirmesine yönelik İbrahim Anlaşmaları'nın (Abraham Accords) yeni ülkelerle imzalanacağını iddia etti.

"İKİ YÖNLÜ TİCARETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Gazze Şeridi’ne ve Katar’a yönelik saldırıların söz konusu anlaşmaları etkilemeyeceğini öne süren Netanyahu, "Barış için birçok ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bunları Başkan Trump ve ekibiyle görüşüyorum ve bunları değerlendirmek istiyoruz. Abraham Anlaşmaları'nın tehlikeye girmediğini, aksine diğer ülkelere de yayılacağını göreceksiniz. Başkan Trump, ben ve BAE lideri tarafından aracılık edilen Abraham Anlaşmaları, bence olağanüstü dayanıklı ve güçlüydü. İki yıllık bir savaşın ardından bu anlaşmalar çok iyi bir şekilde ayakta kaldı. İki yönlü ticaretimiz devam ediyor" dedi.

"BİZ KATAR'A SALDIRMADIK"

Katar’ın başkenti Doha’ya 9 Eylül’de düzenlenen saldırıyı savunan Netanyahu, "Bence ABD ve kendine saygısı olan hiçbir ülke teröristlere müsamaha göstermez. Tabii ki biz Katar'a saldırmadık, tıpkı ABD'nin eski El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünde Pakistan'a saldırmadığı gibi" dedi.

Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ABD’nin 21 maddelik planında yer alan ve İsrail'in gelecekte Katar'a saldırı düzenlemesini yasaklayacak maddeye değinen Netanyahu, "Bu konular yine çözülecektir, çünkü bizim hedefimiz buydu. Hedefimiz Hamas'tı, bunun ötesinde bir şey değildi. Bence bu konuda bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.